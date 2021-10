Deel van Megen lange tijd zonder water door lekkage

Gebrek aan inzet komt TOP Oss duur te staan: ‘Op duelkracht en inzet mag je sowieso niet de mindere zijn’

11 oktober Een ingedut TOP Oss deed er op zaterdagavond te lang over om te ontwaken. Het verloor uit tegen FC Eindhoven met 2-1. De ervaren Niels Fleuren is kritisch op het spel van TOP: ,,Eindhoven was veel scherper in de duels.”