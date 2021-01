Deen van Grunsven is de vijfduizendste Geffenaar

Enige uitleg is op zijn plaats. Indertijd betrof het de vijfduizendste inwoner van de gemeente Geffen. De gemeente bestond behalve uit het dorp Geffen ook nog uit een deel van Vinkel. Een paar jaar later werd Geffen samengevoegd met Nuland en de rest van Vinkel. Inmiddels maakt het dorp Geffen al een paar jaar deel uit van de gemeente Oss, zonder de Vinkelse gebieden en is de eerder bereikte mijlpaal opnieuw bereikt.

,,Het is geen verdienste van Deen of wie dan ook, maar een feit is dat zijn naam voor altijd aan de Geffense historie verbonden blijft”, verklaarde Hans Hendriks, die moeder Merly en vader Perrijn van Grunsven donderdagavond kwam feliciteren. De voorzitter van de dorpsraad van Geffen had een kleine vracht aan geschenken bij zich, niet alleen van de dorpsraad zelf, maar ook van allerlei lokale middenstanders. ,,Onder normale omstandigheden was de fanfare met ons meegekomen en stond de straat hier vol met belangstellenden. Maar misschien blikken we hier over een aantal jaar met z'n allen op terug als extra bijzonder.”