Demonstranten vangen bot: Oss laat ‘schokkende’ woorden over windmolens Lith staan

In de laatste vergadering voor het zomerreces sprak de gemeenteraad donderdagavond over de zogeheten prioriteitennota. Dat is een lang document waarin precies staat welke zaken in tijden van corona prioriteit hebben. In de tekst staat letterlijk dat de gemeente Oss windmolens plaatst in de Lithse polder, ook al is daar formeel nog geen besluit over genomen.