Den Brok houdt hart vast voor tweede golf, zelfs al is Oss in crisistijd ‘kei-veerkrachtig’

Den Brok en zijn collega’s presenteerden deze week een stevig stuk over de gevolgen van het virus in Oss. In die zogeheten opinienota staat precies omschreven wat de knelpunten in de gemeente zijn. De boodschap is weinig hoopgevend. Zelfs in het meest gunstige geval komt Oss op de meerjarenbegroting bijna een miljoen tekort. En dat is nog gerekend zonder alle tegenvallers die het virus met zich meebrengt. Oss loopt op dit moment vele tonnen mis door bijvoorbeeld uitstel van betaling te verlenen en belastingen door te strepen.