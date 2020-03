Dennis Hurkmans uit Loosbroek weet uit ervaring: een crisis is een drama, maar biedt ook nieuwe kansen

Thuisblij­ven doe je op de Maashorst, waarschu­win­gen of niet

10:32 SCHAIJK - Weekend of geen weekend, coronadreiging of niet, met of zonder dringende oproepen van de overheid om thuis te blijven: het was de hele week al dringen op de parkeerplaatsen rondom de Maashorst. Want kinderen die de hele dag thuiszitten, en hun thuiswerkende ouders moeten even uitgelaten worden. Voor de dieren is al dat bezoek een extra belasting.