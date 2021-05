‘Der waar is inne mens en die hâ twië jonges’, hoe bewaar je dat Osse dialect?

Dialect gedijt in gesloten gemeenschappen en als het door ouders wordt doorgegeven. Dialecten horen bij de plaatselijke samenleving en zijn daarvan een afspiegeling. Cultuurgoed kun je zeggen. Maar moeten we het hebben van stampers en meedeiners als het Loat ze mar komme, godverdomme van het duo Pap en Pudding (2015) of laven we ons aan de muziek van Noud Bongers die op zijn cd Dialek (2018) zong ‘Oss is mijn stad, het hart van de Moskant’? Wellicht kopen we nog een tegeltje met een Ossiese spreuk (‘Bettie ekkum aai?’) zoals die sinds vorig jaar te koop zijn.

Wethouder sprak dialect

Wat betreft de taal van het Maasland heeft vooral Gerard Ulijn zijn sporen verdiend. Hij publiceerde daarin sprookjes, spookverhalen en andere vertellingen. Maar hij spreekt zijn dialect ook in het dagelijks leven, zijn wethouderschap was daarvoor destijds geen belemmering. Zo blijft een streektaal in leven. Ook door de Brabants Bont-sketches in Oss’ dialect van 412TV met in 2018 een heuse les in echt Ossies. Toneelstukken in dialect zijn er al langer en toen in 1949 de Osse Revue met 80 medewerkers van start ging, heette de eerste voorstelling ‘En gè geleuft dè’.

Volledig scherm Reclame voor de stoomtram Oss-Veghel uit 1933 met tekst in dialect: ‘Driek, ge lôpt vôrt ellendig, Mar met den trem gaoget hendig’. © John van Zuijlen

Verhalen in dialect

Dat de taal van de eigen omgeving ook voor de nieuwe redactie van De Stad Oss destijds een belangrijke plaats innam, blijkt uit de voornemens die zij in 1919 publiceerde onder de nieuwe hoofdredacteur Titus Brandsma. Naast natuurlijk het binnen- buitenlands en plaatselijk nieuws ruimde de redactie ook plaats in voor verhalen in Brabants dialect. Als eerste kreeg de lezer in augustus 1920 Karel ende Elegast op z’n Oss’ voorgeschoteld, een feuilleton in drie afleveringen. Er was een kleine handleiding voor de uitspraak toegevoegd. Handig voor de import-lezer. En zo luidde de openingszin: ‘ Karel de Groote ha’n heel groot land. Af en toe moessie zó is rond gon um te kijke of dae alles goed gong’.

Ossies vertaalde versie

Een paar jaar later deed Jan Cunen in zijn historische rubriek nog een duit in het zakje met een in 1845 door dr. C.R. Hermans in het Ossies vertaalde versie van de parabel van de verloren zoon. ‘Der waar is inne mens en die hâ twië jonges; de klenste zen tegen zen vôjer: vôjer, gimme men part mar, dae me môjer hè after geloaten. En de vôjer gaaf et êm. En toe pakten ie zen spullen bei jen en gonk weid eweg en doar teerden ie en smeerden ie mè kóje vròlic’.

Altijd leerzaam die krant: ès ge dè mar wit.