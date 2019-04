Derde windpark in Oss laat omwonenden ‘flink meeprofiteren’

Stille Getuigen Oran­je-blan­je-bleu op de kerk bij Oranje­feest Oss

0:12 OSS - Het huidige Nederland was vóór 1815 geen koninkrijk maar een republiek. Wel een met een Oranje tintje want de stadhouders van weleer waren allemaal Van Oranje. Maar geen koning, dus ook geen koningsdag. Toch was er af en toe een Oranjefeest. In de achttiende eeuw in 'de vrijheid Osch' zelfs twee keer. Niet spontaan maar min of meer in opdracht van het stadsbestuur dat daarom ook de kosten goeddeels voor zijn rekening nam.