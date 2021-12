Derijks, al zo'n tachtig jaar ‘dé boekhandel van Oss’, had vroeger veel meer concurrentie

Stille getuigenOSS - Net voor het ingaan van de kerstlockdown was het razenddruk in veel boekwinkels. Trouwe klanten voorzagen zich nog snel van een kleine leesvoorraad. Ook bij Derijks in Oss was het aangenaam druk.

Als alle kerstinkopen uitgelezen zijn, kunnen via de website nieuwe titels besteld worden die door de mensen van Derijks thuisbezorgd kunnen worden. Iedere lezer in Oss en omgeving kan met deze service zijn eigen boekhandel trouw blijven.

Net als veel andere zaken vragen ook de boekhandels om steun van hun klanten. Of zoals het eerder klonk: ‘Helpt mee en koopt boeken in den Boekwinkel’. Deze oproep klinkt eigentijds, maar dateert van 7 maart 1945 toen boekhandelaar W. Derijks zich in een advertentie afficheerde als ‘Dé boekhandel van Oss’ en de lezers opriep mee te helpen aan de wederopbouw van, in zijn geval, de boekhandel. Kopen bij de eigen middenstand was daarvoor het aanbevolen middel.

Afkomstig uit Eindhoven

Derijks was sinds maart 1938 boekhandelaar in Oss. Hij nam toen de bekende boek- en papierhandel over van mejuffrouw Maria Cooijmans op het Walplein. Cooijmans was daar sinds november 1923 gevestigd, ‘in een mooi nieuw pand’. De winkel in boeken, kantoor- en schoolbehoefte was niet groot maar het was er altijd druk. In 1932 viel de zaak op met een speciale etalage vol historische documenten en foto’s naar aanleiding van het verschijnen van Jan Cunens Geschiedenis van Oss.

Volledig scherm Advertentie uit 1928 van drukke boekhandel mej. M. Cooijmans die in 1938 werd overgenomen door W. Derijks © John van Zuijlen

W. Derijks, afkomstig uit Eindhoven, had 18 jaar in een grote (kantoor)boekhandel gewerkt en was ‘vertrouwd met alles wat tot het papiervak behoorde en met aanverwante artikelen’. In zijn eerste Osse etalage trok hij de aandacht met ‘een keur aan vulpenhouders’.

Leesportefeuille

Daarmee concurreerde hij met de firma Meijs-Wolf van Megenaar Henricus Petrus Meijs en zijn vrouw Johanna Wolf uit Nijmegen. Zij runden sinds december 1913 een boek-, papier- en muziekhandel (voor bladmuziek). Ook exploiteerde Meijs een ‘Leesgezelschap’, dat hij regelmatig voorzag van actuele lectuur. Zo’n ‘leesportefeuille’ kon zelfs thuisbezorgd worden.

Op 5 april 1920 overleed Henricus Meijs op 35-jarige leeftijd. Zijn vrouw Johanna Wolf zette de zaak voort onder de naam Wed. H.P. Meijs-Wolf. Zij presenteerde zich weliswaar als ‘Boekhandel, Drukkerij en Binderij’ maar verkocht ook kinderspeelgoed, damestassen, herenportefeuilles en zilveren rozenkransen. Vanaf juni 1920 ook kantoormeubelen, schrijfmachines en stencilmachines; vanaf 1924 bovendien muziekinstrumenten. In juni 1936 verkocht Johanna Wolf de zaak aan A. van Hal, die de winkel voortzette onder de naam firma Meijs-Wolf.

Volledig scherm Oorspronkelijke etalage van de firma Meijs-Wolf in de Heuvelstraat (jaren vijftig) © Stadsarchief Oss

‘Delicatessen in blik’

Geen boekhandel in Oss kon rondkomen van boeken alleen. Alle winkels verkochten ook kantoorbenodigdheden, vulpennen en schrijfmachines. P. Cremers-Brocks op de Heuvel (later J. Cremers in de Molenstraat), legde zich toe op tijdschriften, kranten en advertentieacquisitie. Boekhandelaar M. Kuijten uit de Floraliastraat runde tevens een fotohandel. Simon van Oss aan de Spoorlaan verkocht naast kantoorbenodigdheden ook rookartikelen. Boekhandel Salomon Fresco, ook aan de Stationsweg, bleek ook goed voor ‘delicatessen in blik’.

Er was kortom van alles te koop in de boekhandels maar voor boeken moest je destijds en nog tegenwoordig toch echt naar dé boekhandel van Oss.

Volledig scherm Cartoon uit De Stad Oss van 19 november 1899 waarop een ' gewichtige parvenu' boeken per kilo bestelt. © John van Zuijlen