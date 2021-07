Dertig jaar zijn zo terug en zo weer voorbij

Geffense bouwer Van Wanrooij overweegt te verkassen

6 juli GEFFEN - Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling uit Geffen overweegt het dorp te gaan verlaten. Het groeiende bouwbedrijf onderzoekt diverse mogelijke opties voor de nieuwe huisvesting van het hoofdkantoor. Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden in Oss en Den Bosch. Ook de optie om in Geffen te blijven is een reële mogelijkheid.