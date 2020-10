Desnoods maar met je jas aan in de klas: scholen moeten ventileren

,,We hoeven niet alles alleen uit te zoeken.” Rector Tom Brocks van het Titus Brandsma Lyceum (TBL) van Het Hooghuis in Oss is blij dat zijn school hulp krijgt van de overkoepelende stichting Carmelcollege. Het TBL zit voor een deel in een oud gebouw, daarom is er geen geautomatiseerd luchtventilatiesysteem. Het motto is: ventileren moet, beluchten als het kan. ,,Dat wil zeggen dat we de school 24 uur per dag ventileren, dus ook ’s nachts staan er raampjes open. Beluchten wil zeggen dat je ramen en deuren tegen elkaar openzet zodat de lucht er goed doorheen kan. Maar dit kan niet altijd tijdens een les, omdat het dan te koud zou worden. Daarom beluchten we zoveel als het kan, dus bijvoorbeeld vijf minuten voor het einde van de les en vijf minuten bij het begin. Vooral in de pauzes eigenlijk.”