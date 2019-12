Deuren gaan open aan Osse Kantsingel, meer bedrijven volgen snel

Naam Maashorst blijft belangrijk­ste twistpunt voor inwoners

3 december UDEN/LANDERD - Inwoners van Uden en Landerd vinden de naam Maashorst van hun nieuwe fusiegemeente maar niks. Het is in elk geval het belangrijkste bezwaar dat komt bovendrijven in de 150 zogeheten zienswijzen die tot dusver door burgers zijn ingediend. In het algemeen is de teneur van die reacties positief, aldus de burgemeesters van beide gemeenten.