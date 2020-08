Deze maand nog, maar dan sluit Megens Fotografie Oss definitief de deuren

Theo en José Megens hebben hun winkel ruim 23 jaar gerund. Daarvoor zat er ook al een fotozaak in, van Zweedijk. Die opende meer dan veertig jaar geleden. ,,Zweedijk was mijn baas, van hem hebben we het overgenomen”, vertelt Theo Megens. ,,Maar er is vandaag de dag in de Kromstraat eigenlijk geen winkelend publiek meer. Publiek dat spontaan de zaak binnen komt. Wij zitten hier in ons uppie’', aldus Megens, die de zaak met pijn in het hart sluit. ,,Ook foto's op paspoorten zijn langer geldig, tien jaar, en dat is ook niet goed voor onze omzet. Daar komt bij dat schoolfoto's steeds uitgebreider worden, mensen komen daarom ook minder naar een studio als de onze.”