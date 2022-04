Deze vrouwen weten hoe lastig het is als vluchteling in Nederland: 'Je moet zoveel tegelijk en alles is anders

HEESCH/OSS - Abeer Tarrab was in Syrië verloskundige, ze had er twintig jaar een eigen praktijk. Mozhgan Khajehnasiri was in Iran jaren manager bij een internationaal bedrijf. Beiden vluchtten, kwamen gedwongen tot stilstand in het azc. Kregen een verblijfsvergunning, leerden Nederlands, liepen tegen een muur van regels op, maar vonden hun plek. En dus zijn zij de uitgelezen personen om nieuwe vluchtelingen wegwijs te maken in deze regio. ,,Ze mogen ons altijd bellen.”