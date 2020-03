Dialectduizendpoot Jacques van Gerven ontvangt Willem Ivenprijs in Lith

Dat plusje bij de zestig punten van de jury voor z’n bijdrage aan het vijftiende ‘Brabants boekske’ bleek doorslaggevend bij het toekennen van de tiende Willem Ivenprijs. De 67-jarige Jacques van Gerven, dialectduizendpoot uit Valkenswaard, behaalde net zoveel punten als de nummer twéé maar onderscheidde zich net dàt tikkeltje meer.

En dus zei de auteur/dichter/theatermaker zondagmiddag ‘kei trots’ te zijn dat zijn ‘Boerezwaluwe’ tot het prijswinnende dialectverhaal was uitverkoren. In een stijl, zo sprak de jury, die ‘beeldend en poëtisch’ en tegelijk ‘van bijzondere kwaliteit en hoogstaand verwoord’ was.

Moedertaal

Van Gerven schreef zijn kortverhaal voor de Brabantse evenknie van het landelijke boekenweekthema ‘Rebellen en dwarsdenkers’, door Stichting Brabants omgedoopt tot ‘De kont teege de krib’. ,,Al vanaf 1979 schrijf ik in mijn moedertaal waarbij ik in de beginjaren vooral voor De Sjawi’s teksten maakte. Inmiddels trek ik zelfstandig met een theaterprogramma door het land. Momenteel doe ik try-outs met mijn nieuwste show ‘Zottekot’, die 12 september in mijn woonplaats in première gaat. Ik mocht dan al wel eens de Ad de Laatprijs in ontvangst nemen; deze Willem Ivenprijs is me minstens zo dierbaar omdat voor deze uitgave toch zo’n beetje alle dialectauteurs van onze provincie verhalen en gedichten instuurden. Zelden zo’n goede jury gezien dus.”

Generatieconflict

In ‘Boerezwaluwe’ vertelt Van Gerven het relaas van een generatieconflict in de drie delen: de gevoeligheden van een knoeperharde en kille vader-zoonrelatie, die ontaardt in een schisma. ‘Vôdder sloeg zoon. Um niks, uit ’t niks. ’t Was in ’t gareel lóópe, of in ’t gareel slòn. Dikkels had ie ‘t gevuul dè zunnen oúwen heer ‘m ‘t liefst had wille oormèèreke, net as z’n koei. In alle twéé z’n orre ’n plastic gèèl plòtje worop stond: Johan – 11-06-1975 – dwarsklippige puber, èigengerèèid stuk frèète, tegendroadse klotzak’.

,,Met alle respect voor schrijvers en dichters die er wél graag naar teruggaan: ik probeer me niet te verliezen in de nostalgie van vrúúger. Dat ik al die jaren in dialect ben blijven schrijven? Het Brabants voelt als een jas.”

