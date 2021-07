Diamanten huwelijk echtpaar Smits-Cornelissen: ‘Passie voor autorijles geven én dansen’

Zoon Arno vertelt: ,,Mijn moeder werkte bij Pietje Verbruggen, een bromfiets- en motorzaak aan de Molenstraat in Oss. Daar bediende ze ook de benzinepomp. Regelmatig kwam mijn vader daar met zijn bromfiets om te tanken. Zo ontstond de liefde. Mijn vader vond mijn moeder een knappe vrouw.”

Het echtpaar is op 20 juli 1961 voor de wet getrouwd en in oktober 1961 voor de kerk. Oorspronkelijk komt Wim uit Puiflijk en Nolda uit Herpen. Samen wonen ze nu in Oss in een zorgwoning aan de Vredehof. ,,De liefde, naast loyaliteit en vriendschap, is niet overgegaan. Ze zijn nog steeds zoveel mogelijk bij elkaar. Mijn vader zorgt goed voor onze moeder”, zegt Arno.

Nog altijd betrokken bij autorijschool

Duizenden mensen in de regio hebben rijles gehad van Wim, want in 1974 heeft het echtpaar Autorijschool Wim Smits opgezet. Meer dan vijftig jaar verzorgde Wim rijlessen. Ze kijken trots terug op de afgelopen jaren en op het opzetten van hun bedrijf. Inmiddels is de zaak overgenomen door de kinderen en heet het Smits Opleidingen. Wim voelt zich nog altijd betrokken.

Het paar heeft een passie voor dansen. In de jaren tachtig gingen ze op dansles bij Hennesen en toen de kinderen groter waren, waren Wim en Nolda bijna iedere zaterdag op stap. Bij de Indische avonden in D’n Iemhof of bij de Hille. ,,Sinds vier jaar zit mijn moeder in een rolstoel, maar bij hun jubileum in oktober, komt er zeker een openingsdans. De rolstoel gaat de vloer op en de kinderen nemen genoegen met een verliefde blik”, aldus Arno. ,,Het allerbelangrijkste zijn de vijf kinderen en twaalf kleinkinderen voor hen. Ze zijn trots op een mooi en warm gezin.”