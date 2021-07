Diamanten huwelijk voor Jo en Pieta van der Heijden: ‘Nog steeds samen op pad’

,,Ik zag Pieta voor het eerst in het dorp. Ik ging toen met een vriend van mij, Ton Zwaans, mee naar zijn familie. Pieta was daar ook, zij was een vriendin van die familie. Ze was me meteen opgevallen”, vertelt Jo. Uiteindelijk kreeg het stel in 1955 verkering en trouwden ze in 1961. Eerst bij het gemeentehuis, daarna in de kerk. Het feest was in een zaal in Schaijk. ,,Dat was een mooie dag”, zegt Jo lachend.