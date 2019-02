Diamanten paar Meijer uit Oss: die 60 jaar zijn voorbij gevlogen

OSS - Hij groeide op in Wageningen, zij in Renkum. Inmiddels woont het koppel al ruim 50 jaar in Oss en zijn ze 60 jaar getrouwd. Op 2 januari vierden Theo (88) en Tiny (84) Meijer hun diamanten huwelijksjubileum. ,,De afgelopen 60 jaar zijn ongemerkt voorbij gevlogen."

1954. Tiny zat in de bus toen ze Theo voor het eerst zag. ,,Theo reisde voor zijn werk van Wageningen naar Arnhem. Ik stapte in Renkum op. Het heeft een poosje geduurd voordat hij vroeg of ik mee verder wilde reizen", vertelt Tiny. ,,Weet je wat ik toen zei? 'Phoe, met jou niet'. Maar dat was vroeger, je moest niet zomaar met iedereen meegaan.”

Hoewel Tiny hem hartstikke leuk vond, besloot ze af te wachten. Hij zou het vast nog wel een keer vragen, dacht ze. En inderdaad: dat gebeurde. Op 21 augustus 1954 kregen ze verkering. Vierenhalf jaar later trouwden ze.

Leraar metaal

Het koppel heeft eerst negen jaar in Elst gewoond, in 1967 verhuisden ze voor Theo's werk als leraar metaal naar Oss. Tiny was sinds het huwelijk actief als huisvrouw en moeder. Ze hebben een zoon die veel voor hen doet.