Diamanten paar Nico en Annie van Erp: ‘Goede taakverdeling is belangrijk en gezond zijn’

OSS - ,,Het gaat gemakkelijk, zestig jaar bij elkaar zijn. We zijn gezond, hebben drie mooie kinderen en de taakverdeling is goed”, vertelt Annie van Erp-van Gelder (86). Op 2 augustus vierde Annie met man Nico van Erp (85) het diamanten huwelijk.

,,We ontmoetten elkaar bij familie van mij in Oss. Daar kwam Nico met zijn vrienden kaarten en ik was er ook. Het was carnaval en toen hebben we afgesproken om samen carnaval te vieren. Ik vond hem meteen leuk en hij mij net zo”, zegt Annie.

Wonen in huis waar Nico opgroeide

Na 2,5 jaar verkering trouwde het stel in Beneden-Leeuwen, waar Annie vandaan komt. Nico is geboren en getogen in Oss. ,,Onze trouwdag begon bij mij thuis en daarna gingen we naar de kerk en het gemeentehuis. ‘s Avonds hadden we een diner en een feestje in een hotel”, vertelt Annie. ,,We zijn in Oss gaan wonen, in het huis waarin Nico is opgegroeid. Ik woon daar nu zestig jaar en Nico al zijn hele leven.”

Eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau in goud

,,Nico en ik hadden de taken goed verdeeld. Hij werkte bij Organon en ik runde het huishouden”, zegt Annie. Nico vult aan: ,,Ik heb 48 jaar bij Organon gewerkt. Daar was ik hoofd product inspection. Ik was verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheer van het productieproces. Het was een goede en leuke baan. Ik kreeg voor mijn werk de eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau in goud.”

Les in handenarbeid

Het echtpaar heeft drie kinderen, acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Annie hielp oudere mensen in het huishouden en deed vrijwilligerswerk bij de Nicolaasschool. Ze gaf les in handenarbeid. Nico heeft zeventig jaar getafeltennist en organiseert al 51 jaar mede het Maaslandtoernooi in Oss. Daarvoor kreeg hij de erepenning van de gemeente Oss en is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Het jubileum viert het echtpaar twee dagen: op 2 augustus met vrienden en kinderen en kleinkinderen en op 4 september met een etentje met alle kinderen en kleinkinderen.