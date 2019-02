Diarree? De oppas lost het op

Britt (15) heeft de oppascursus eerder gevolgd en is inmiddels een vaste babysit in huize Van den Akker in Keldonk. Momenteel is ze op zoek naar een tweede adres. ,,Ik wist vooraf niet of ik veel aan de cursus zou hebben, want omdat ik zelf kleine zussen heb, wist ik al wel veel over hoe om te gaan met kleine kinderen. Maar ik heb toch veel nieuwe dingen geleerd, bijvoorbeeld hoe ik uitstelgedrag moet aanpakken. Bij mijn oppaskindjes Bram (6) en Annabel (4) is oppassen eigenlijk heel gemakkelijk. Ze zijn zo lief. En met Bram kan ik gezellig op de playstation."