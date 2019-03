Dichtwedstrijd met 15 monumenten in gemeente Oss als inspiratiebron

De organisatie heeft vijftien monumenten in de gemeente Oss geselecteerd die ‘bedicht’ mogen worden. Behalve de Gevangentoren zijn dat: het Leerlooierijhuisje en molen De Nijverheid in Ravenstein; de voormalige pastorie in Maren-Kessel; het Clarissenklooster Sint Josephsberg en de hele historische binnenstad in Megen; de nucleaire schuilkelder en Museum Jan Cunen in Oss; de Odrara kapel in Macharen; de Sint Jan de Doperkerk in Neerlangel; de Sint Rochuskapel/Antoniuskapel in Deursen; de Sint Sebastianuskerk in Herpen; Museumboot de Schokker in Lith; het Joodse kerkhof en molens Zeldenrust en De Vlijt in Geffen.