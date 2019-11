Dief denkt aan politie te ontsnappen door op schuurdak te liggen in Oss

Video Een dagje vanuit Oss op windexcur­sie naar de Hoeksche Waard: ‘De lucht is hier áltijd gevuld met geluid’

10 november OSS/NIEUW-BEIJERLAND - Hoe groot zijn die windmolens nou echt? En, belangrijker, wat voor geluid maken ze? Met de plannen voor negen windturbines in de Stijbeemden bij Ravenstein en drie van zulke molens op Heesch West, wilden de tegenstanders wel eens met eigen ogen én oren ervaren hoe het is om ze in je achtertuin te hebben. En dus gingen ze op windexcursie naar de Hoeksche Waard.