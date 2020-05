Dief stapt in auto krantenbezorger Oss, maar wordt snel gepakt dankzij volgsysteem

Column Als ik een dode mus had gewild, had ik wel bestrij­dings­mid­del gebruikt

10:00 COLUMN - De gemeente vond dat ik onkruid zonder chemische middelen moest bestrijden. Nou weet ik niet of het verstandig is om ecologisch advies aan te nemen van een instantie die rucksichtlos moedereenden met nest en al aan snippers shreddert, maar ik was wanhopig, en er stond een plaatje bij dat gebod, van een bloeiende paardenbloem in de voeg tussen twee tegels. En die gele rotzakken haat ik.