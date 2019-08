Diefstal oeroude laptop raakt buurthuis in Oss: ‘De vinder mag een andere komen uitzoeken’

Coördinator Anton Mulders beschrijft dat op de gestolen laptop foto's en informatie staan die door derden zijn aangeleverd over activiteiten en diensten die worden aangeboden aan bezoekers van het laagdrempelige ontmoetingscentrum in de wijk Ruwaard. ,,Als we dat allemaal opnieuw moeten vergaren, zijn we wel even bezig. We moeten alle organisaties waar we mee samenwerken benaderen om de gegevens en beelden weer aan te leveren.”