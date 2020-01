‘Dien’ Strik straalt nog altijd op haar honderdste verjaardag

OSS - Stralend middelpunt was ze. En terecht. Mevrouw Strik-de Luijk vierde zaterdag haar honderdste verjaardag met een feestelijke receptie op haar thuisadres. De 100-jarige is vooral blij dat ‘alles nog weet’.

,,Daar zit de feesteling, stralend middelpunt”, zingen de heren en dames op leeftijd waarvan velen net als ‘Dien’ in de zorgflat aan het Sibeliuspark wonen. ,,Het beste is een beetje sober leven, niet teveel van dit en niet teveel van dat", geeft ze opgewekt als advies mee aan de zaal. Vandaag past echter even geen soberheid, want een volle eeuw oud wordt men ten slotte maar één keer. Schalen bitterballen en glazen mousserende witte wijn gaan daarom rond om te proosten op haar leven.

'Zo willen we allemaal wel 100 worden’

,,Zo willen we allemaal wel 100 worden”, meldt één van haar gasten haar. ,,Ja, maar dan moet je ook dochters hebben die dit allemaal kunnen organiseren”, antwoordt mevrouw Strik. Haar kinderen Anneke en José, zelf beiden inmiddels ook al grootmoeders, begonnen maanden gelden al met de voorbereidingen. Later vandaag voegen de kinderen die niet in de buurt wonen zich eveneens bij het gezelschap, om de volle vier generaties van de familie tijdens een feestelijk diner compleet te maken.

Aflatende stroom aan gasten