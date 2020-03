Dierenambulance vindt deze keer afgeslachte zwanen in Geffen

Reeks autobran­den Piekenhoef: ‘De brandstich­ter komt altijd laat’

8:46 BERGHEM - Het went niet, 's nachts in pyjama op de parkeerplaats staan en zien hoe een auto in vlammen opgaat. De bewoners van de Moeshoef in Berghem hebben er genoeg van om met één oog open te slapen.