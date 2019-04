Dieven proberen in te breken op bedrijventerrein Oss, politiehond vindt verdachte in bosjes

Leygraaf denkt aan overstap naar hotel voor 90 arbeidsmi­gran­ten

8:02 HEESWIJK-DINTHER - Horecabedrijf De Leygraaf in Heeswijk-Dinther overweegt te veranderen in een hotel voor 90 arbeidsmigranten. Het gemeentebestuur van Bernheze spreekt van ‘een net plan’ en wil in beginsel meewerken.