Dieven slaan drie weekenden op rij toe bij Maaike in Megen: ‘Nu valt er écht niks meer te halen’

Video + update Dader steekpar­tij Hees­wijk-Din­ther probeerde bedrijf in brand te steken, slachtof­fer (43) is zoon van eigenaar

2 november HEESWIJK-DINTHER - In Heeswijk-Dinther is vrijdagnacht rond 01.30 uur een man in zijn nek gestoken. De dader reed hem even daarvoor van de weg op De Morgenstond op bedrijventerrein 't Retsel. 's Nachts ging de politie nog uit van een verkeersruzie, maar in de loop van zaterdagochtend bleek er ook geprobeerd brand te stichten in een bedrijfspand.