Dieven zetten domper op feestelijke opening wijkcentrum Ruwaard: kassa en fooienpot weg

Wanneer de dieven precies hebben toegeslagen, valt niet precies te zeggen. ,,Zaterdagmiddag hebben we om vijf uur de deur achter ons dichtgetrokken en op maandagochtend ontdekte een medewerker dat de kassa weg was", vertelt Jan Bannink, voorzitter van het wijkcentrum. ,,De schade valt gelukkig mee. We zorgen ervoor dat er nooit veel geld in de kassa zit. Dat de fooienpot is meegenomen, vind ik wel pijnlijk.”

Open structuur

De dieven hebben geen toegang hoeven forceren bij het nieuwe wijkcentrum. De Haard is gevestigd onder de Sterrebosflat en is van verschillende kanten vrij toegankelijk. ,,Die open structuur is een bewuste keuze. We willen gastvrijheid en laagdrempeligheid uitstralen. Dat is de kracht van De Haard. Maar we gaan naar aanleiding hiervan wel samen met de politie bezien hoe we kunnen voorkomen dat dit vaker gebeurt.”