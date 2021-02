Digitale stem gidst fietsers door Land van Ravenstein

In juli is het zover. Dan wordt de eerste ontdekkingstocht officieel geopend. Uiteraard staat het stadje Ravenstein dan centraal. Later volgen routes door en rond Oss, Megen, Uden, Lith, Schaijk, Zeeland en Boekel. Wie de app van het Land van Ravenstein downloadt, krijgt de routes automatisch cadeau. Als bij de start gps wordt ingeschakeld, volgt er bij het bereiken van de verschillende bezienswaardigheden gesproken informatie. De app werkt dan als elektronische reisleider.

Unieke historie

Theo van Duren is vooral content met de samenwerking die stichting Vrijstaat Land van Ravenstein nu heeft met de vier betrokken gemeenten en VisitBrabant. ,,We worden eindelijk serieus genomen bij onze inzet om dit mooie gebied met zijn unieke historie op de kaart te zetten.” Dat het Fonds voor Cultuurparticipatie 25.000 euro bijdraagt aan het ontwikkelen en onderhouden van de tien ontdekkingstochten is daarvan eveneens een bewijs, vindt Van Duren.

Het Land van Ravenstein is eeuwenlang een soeverein gebied geweest tussen de hertogdommen Brabant en Gelre. Die situatie duurde zelfs voort toen de noordelijke Nederlanden na de Tachtigjarige Oorlog werden verenigd. Waar in de rest van Noord-Brabant het katholicisme in de ban ging, bleef de godsdienstvrijheid in de Vrijstaat gehandhaafd. Het gevolg was dat er tal van kloosterordes uitweken naar het Land van Ravenstein en het graafschap Megen. Die kloosters staan er tot op de dag van vandaag, net als tal van kerken en kapellen. Anno 2021 is het gebied verdeeld over de gemeenten Oss, Landerd, Uden en Boekel.