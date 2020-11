Digitale wijkagent surveilleert voortaan ook door Oss

Geen nieuwe prins maar wel drie nieuwe bieren in Geffen

13 november GEFFEN - Net als op de meeste plaatsen is er deze week in Geffen geen nieuwe prins carnaval onthuld. In plaats daarvan zagen op 11 november drie lokale carnavalsbieren het licht. Mie Roddel, Prinsenbier en Deurdouwer verwijzen alle drie naar het volksfeest dat komend seizoen slechts in zeer sobere vorm gevierd zal worden.