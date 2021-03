Dijkbewoners Ravenstein tegen bouw van kademuur: ‘Uitzicht op de Maas gaat verloren’

Kritiek op plan boulevard Ravenstein: ‘Kademuur is geschied­ver­val­sing’

14 april RAVENSTEIN - Bouw in Ravenstein geen fopmuur. Dat is in het kort de oproep die Willem Jan Pantus doet. ,,Ravenstein is altijd een groene vesting geweest, met aarden wallen. Een muur doet absoluut geen recht aan de historie van het stadje.”