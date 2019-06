Dijkbewoners zien verstevigingen liefst aan buitenkant

Ontwikke­laars geven woensdag uitleg over plan voor Heesch West

14:47 HEESCH - Veel informatie en beeldmateriaal over toekomstig bedrijventerrein Heesch West is woensdag te zien tijdens een informatiebijeenkomst in Heesch. Deze inloopsessie van 18 tot 21 uur heeft plaats dichtbij het plangebied, in het voormalige Rabobankgebouw aan de Cereslaan dat binnenkort verbouwd gaat worden tot gezondheidscentrum.