Dijkkroeg Demen in andere handen, bekende naam heel bewust tóch ingeruild

Bernheze: Geen coulance huisves­ting arbeidsmi­gran­ten om geen precedent te scheppen

21 augustus LOOSBROEK - Wellicht is er een tekort aan fatsoenlijke huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten in Bernheze. Maar dat wil niet zeggen dat huisvesting op alle plaatsen in de gemeente dan maar moet kunnen. Dat zegt het college van B en W in een reactie op vragen van D66.