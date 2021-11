Dik 30 jaar Introdans op podium in Oss

OSS - Van de vijftig jaar dat het Arnhemse dansgezelschap Introdans nu bestaat, komt zij al ruim dertig jaar in De Lievekamp in Oss. ,,We hebben ons publiek steeds groter zien worden en enthousiaster’’, zegt artistiek directeur Roel Voorintholt.

Zelf danste hij van 1982 tot 1991 bij Introdans. ,,Dat was nog in de tijd van de Osse Revue. We hebben het publiek van Introdans in de loop der jaren zien groeien en ook de waardering voor onze voorstellingen. Er is veel betrokkenheid en warmte.’’

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum brengt Introdans op woensdag 24 november nog een keer de hitvoorstelling Tutti uit 2016. De dansers komen met drie verschillende werken op muziek van A Filetta en vrouwenfolkgroep Assurd - Enza Pagliara - Enza Allessandra Prestia. In Memoriam van Vlaams-Marokkaanse Sidi Larbi Cherkaoui en Cantata van de Italiaanse Mauro Bigonzetti. Ter inleiding wordt om 19.15 uur algemeen directeur en medeoprichter van Introdans Ton Wiggers geïnterviewd.

Niet wéér hè

Voorintholt: ,,We zaten vorige week bij een gala in Sint-Petersburg toen de persconferentie was van Rutte en De Jonge. We hielden ons hart vast. Niet wéér, dachten we, maar gelukkig mogen de theaters open blijven. Publiek is de adem van je zijn. We kijken er extra naar uit om op te treden.’’

Op 14 april is het Arnhemse dansgezelschap opnieuw in Oss te vinden, dan voor de voorstelling Goud & Nieuw. Hierbij kijkt het jubilerende Introdans zowel terug in de tijd als vooruit naar de toekomst met onder meer De Dood en het Meisje, de opzwepende Boléro, het energieke Rossini Cards en La Morte del Cigno.