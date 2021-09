Directeur Osse Overslag Centrale verkozen tot Spoorman van het jaar 2021

UTRECHT/OSS - OOC-directeur Eric Nooijen is verkozen tot Spoorman van het jaar 2021. De Osse ondernemer wordt door een vakjury geroemd om zijn succesvolle werk bij het letterlijk leggen van nieuwe verbindingen in Europa.

,,Als er iemand is die op creatieve wijze nieuwe railverbindingen tot stand weet te brengen en tot geniale oplossingen weet te komen voor complexe transportproblemen, dan is het Eric Nooijen van OOC Terminals wel.” Dit compliment deelde Caroline Koiter, directeur Rail Cargo, uit bij de toekenning van de titel Spoorman van het jaar in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

De verkiezing wordt elk jaar georganiseerd door haar landelijke informatiebureau voor beroepsgoederenvervoer over spoor. Vakgenoten nomineren de kandidaten. Een vakjury en het publiek wijzen de uiteindelijke winnaar aan.

Handen vrij

Nooijen is in Oss vooral bekend van de containerterminal aan de haven en van de plannen voor een mestfabriek. Maar in de praktijk is hij vooral bezig met het internationaal transport van bulkgoederen. ,,Sinds we vorig jaar de containerterminal hebben verkocht, heb ik mijn handen vrij voor andere goederenstromen. Behalve droog en vloeibaar bulkgoed is dat ook stukgoed. Er is nog een wereld aan transport buiten de containers. En dat vervoer is vaak een uitdaging, omdat het minder gestandaardiseerd is.”

Het toenemende vervoer op het Osse spoorlijntje van de haven naar het hoofdspoorwegnet van ProRail is volgens Nooijen een opmaat naar een mondiale groei van vervoer over rails. ,,Het is een van de duurzaamste vormen van transport, omdat het vooral met elektriciteit wordt uitgevoerd. Bij duurzame opwekking daarvan komt geen CO2 of stikstof vrij. Goederenvervoer over spoor heeft de toekomst. De komende jaren zal het zeker in Europa een hoge vlucht nemen.”