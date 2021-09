Directeur van Janssen Boten was erg belangrijk voor de ontwikkeling van handel en vervoer in Lith

,,Willem was de zoon van oprichter Hermanus Janssen van het bedrijf", weet voorzitter Jan Smits van heemkundekring Maasdorpen in de gemeente Lith. Hij is tevens oud-directeur van Maaskant Reizen in Lith, een bedrijf dat uit Janssen Boten voortkwam. ,,Mijn vader, in 1980 overleden, heeft Willem Janssen goed gekend, hij was medewerker van het bedrijf”, weet Jan Smits. Er is niet veel bekend over Willem Janssen, vertelt Smits.