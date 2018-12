‘Directeuren en conciërges verdienen ook meer waardering’

,,Voor de leerkrachten is politiek Den Haag in beweging gekomen, zij worden beter beloond. Maar dat geldt niet voor het onderwijsondersteunend personeel - zoals administratieve krachten en conciërges - en de directeuren. Dat is niet fair want we vormen en maken tenslotte sámen het onderwijs”, aldus onder anderen Thea van Heck (De Kiem, Heesch) en Marja Schoenmakers (Sint-Antonius, Maren-Kessel). Zij komen op voor de belangen van tientallen onderwijsondersteunde persoonsleden en directeuren binnen de Filios Scholengroep.

Tekort aan personeel

Koffiedikkijken

Of hun brief effect gaat sorteren in Den Haag is koffiedikkijken. ,,Maar wij vinden het belangrijk onze stem te laten horen. We zijn altijd een brave beroepsgroep geweest, maar misschien wel te braaf. De verschillen in beloning met het voortgezet onderwijs zijn wel erg hoog geworden, ook voor de directies en het onderwijsondersteunend personeel. Terwijl de werkdruk in het basisonderwijs zeker niet minder is.”