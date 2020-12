Dit is Brier 59: hét nieuwe plan op de plek van de Geffense Barrière, bijna 12 jaar na de brand

Van Tilburg in Nistelrode: 70 jaar maar geen feest, wel verlies, met dank aan corona

15 december NISTELRODE - Het had een feestjaar moeten worden voor de modewinkels van Van Tilburg in Nistelrode. Zeventig jaar oud en klaar na een uitbreiding en modernisering die dik twee jaar duurde en miljoenen kostte. Maar het werd een jaar van verlies. En nu moet de deur dicht, vijf weken lang. ,,Het is zwaar”, zegt de directie.