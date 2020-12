Dit is Brier 59: hét nieuwe plan op de plek van de Geffense Barrière

Oss doet plastic wegwerpbe­kers op grote festivals nog niet in de ban

17 december OSS - Ook na de coronacrisis kan een biertje op een Oss’ festival gewoon geserveerd worden in een plastic wegwerpbeker. Een meerderheid in de Osse gemeenteraad leek donderdagavond van plan de bekertjes te verbieden, maar kwam daar later toch op terug.