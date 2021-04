Dit is het winnende kunstwerk dat op de blauwe wand in Oss komt

Visdiefje kan nu broeden op eigen vlot in de Maas

8 april LITHOIJEN - De natuur kan best wel wat hulp gebruiken. Zo ook de visdief, een vogelsoort die het moeilijk heeft. De vogelwerkgroep IVN Oss en Natuurmonumenten hebben een broedvlot in de Hemelrijkse Waard gelegd. In de hoop op visdief-broedsel.