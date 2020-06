Dit is waarom er misschien helemaal geen kermis komt, ook al mag het wel

,,Ben ik enthousiast? Nee. Ga ik toch rijden? Ja. Want als ik niet kom, dan zoeken ze vervanging, en dan staat diegene er vólgend jaar ook.” Kermisexploitant Gerard Verstappen uit Uden is, zoals hij het zelf zegt, allerminst blij met het feit dat er weer kermissen gehouden mogen worden. ,,Eerst kwamen we misschien nog in aanmerking voor een noodfonds of steunpakket, maar nu moeten we weer geld gaan verdienen. Om op te starten moeten we veel kosten maken, terwijl de helft van het seizoen al voorbij is, én alle dagen die je een duwtje in de rug geven, zoals Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, al geweest zijn. Ik had de verzekeringen opgezegd, mijn drie vrachtwagens geschorst voor de belastingen, de veiligheidskeuringen niet laten doen. Dat moet ik nu allemaal gaan doen, voor een half seizoen.”