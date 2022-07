Dit jaar wél verbod in deze regio om te sproeien met water uit sloten en beken

HEESCH/UDEN - In vergelijking met andere delen van Brabant duurde het relatief lang, maar ook in een groot deel van deze regio mag er geen water uit sloten en beken worden gehaald om bijvoorbeeld landbouwgrond mee te beregenen, vijvers te vullen of tuinen en sportvelden te besproeien.

De precieze grens is de as Den Bosch-Nuland-Herpen. Alles ten noorden daarvan in het gebied van waterschap Aa en Maas mag oppervlaktewater blijven onttrekken, voor alles ten zuiden daarvan geldt dat niet. ‘Door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen dalen de waterstanden in sloten en beken snel. En uitgaande van de weersverwachting komt hier voorlopig geen verandering in. (...) Het is van groot belang zo zuinig mogelijk met het nog beschikbare water om te gaan’, is de argumentatie achter dit besluit.

Het verbod is gisteren ingegaan en blijft ‘van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is’. Het waterschap controleert actief en kan boetes uitschrijven bij overtredingen.

Deze maatregel is de volgende in de strijd tegen de droogte. Eerder zette Aa en Maas de stuwen zo hoog mogelijk om water vast te houden, werd er maximaal water aangevoerd uit de Maas en kanalen, werden vistrappen dichtgezet om te voorkomen dat water wegstroomt en waterlopen onder peil zakken. In mei van dit jaar werd een noodinlaat (extra Maaswateraanvoer) bij Sambeek gerealiseerd.

Vorig jaar hoefde Aa en Maas helemaal geen onttrekkingsverbod in het leven te roepen. Opvallend omdat de andere waterschappen in Brabant dat toen wel deden. Nu is het dus in zoverre anders dat het hier pas een maanden later van kracht is.