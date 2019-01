Dit weekeinde alleen maar vrouwen op de mat in sportschool Van Buel

Het is de negende keer dat Marjolein Groenen en Laura Hondorp, beiden zwarte band, een trainingskamp organiseren in de Osse sportschool. ,,Braziliaanse jiujitsu is bij uitstek een sport die geschikt is voor vrouwen. Het is een technische sport, een soort schaken maar dan met je hele lichaam'' zegt Groenen.

Braziliaanse jiujitsu, een vechtsport die lijkt op judo, maar waar je pas gewonnen hebt als de tegenstander opgeeft, is vooral het terrein van mannen. Om de sport voor vrouwen toegankelijker te maken richtten Groenen en Hondorp de Female Fighter Foundation op. ,,Als je in een sportschool komt tref je meestal twintig mannen aan op de mat. Dan is het voor vrouwen toch een stuk lastiger om aan te haken; het is toch een contactsport. Daarom hebben we deze trainingskampen georganiseerd. Deze sportschool is de perfecte locatie, want we kunnen hier trainen, eten en drinken, en ook slapen.'' En een leuke toevalligheid is dat in de vechtsportwereld 'oss', uitgesproken als 'oes' zoveel betekent als 'begrepen'.