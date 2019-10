Dit zijn de nieuwe woontorens in het Osse Walkwartier

Op de eerste schets (tekening boven) keert een toren terug die sterk lijkt op het oorspronkelijke ontwerp uit november vorig jaar. Met gebogen gevels, veel glas en veel wit. Een terugkeer naar die stijl was een uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad, die vorige zomer een stokje stak voor de sobere, bakstenen toren die om financiële redenen in het ontwerp van afgelopen voorjaar te zien was.



Het tweede nieuwe ontwerp (tekening onder) is een volstrekt nieuwe interpretatie van de toren in het Walkwartier. Op de schets is een toren van lichte bakstenen en vele rondingen te zien. Het werk is een vrije opdracht die DOK Architecten op uitnodiging van de Osse politiek maakte.