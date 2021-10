Dj’s die ooit elk weekend het geluid in de regio bepaalden, kruipen nog één keer achter de draaitafel

Open Dag Ceres in Heesch ‘Prachtig dat zo’n bank nu een mi­ni-ziekenhuis is’

3 oktober HEESCH - Eigenlijk hoopt hij er nooit meer te komen. Maar Harrie van Susteren is onder de indruk van het Gezondheidscentrum Ceres in Heesch. Hij was zaterdag een van de honderden bezoekers tijdens de open dag. ,,Het is zo mooi.”