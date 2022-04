Dode gevonden in parkje Oss, plek afgezet door hulpdiensten

Volgens een politiewoordvoerder wijst momenteel alles op een natuurlijk overlijden. Wat de precieze oorzaak is, is nog onbekend. Volgens een politiewoordvoerder is het slachtoffer een vrouw.

De politie en een arts kwamen naar de plek aan de rand van het centrum toe voor onderzoek. De brandweer kwam ter plaatse om het lichaam af te schermen. Het rijtje bankjes in het park wordt regelmatig gebruikt als hangplek, maar over de identiteit van de dode of de toedracht van de dood is nu nog niets bekend.