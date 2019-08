Dode slang van twee meter gevonden in berm Reek

Een dag op De Wildhorst: vakantie­park zonder vakantie­gan­gers

7:33 HEESWIJK-DINTHER - Landgoed De Wildhorst is van vakantiepark veranderd in een dorp van arbeidsmigranten en spoedzoekers. Het leven is er inmiddels beter dan voordat Ria van Dulmen begon als receptioniste en hoofd bewonerszaken. Tijdens een dag in haar kielzog zal blijken hoe dat kan.