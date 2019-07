Dodelijke aanrijding tussen trein en brommer: geen treinen tussen Nijmegen en Oss

Hoe het fusiespook weer verdween uit het Osse voetbal­land

9:41 OSS/OIJEN/HERPEN - Even leek het erop alsof Osse voetbalclubs vanwege een huurverhoging massaal moesten fuseren. Maar van fusies kwam het tot nu toe alleen in de dorpen, niet in de stad. ,,Bij ons heeft het gezonde verstand gezegevierd.”