Dodelijke drukte op A50 wordt pas over elf jaar aangepakt... als álles meezit

Schaijks verzet tegen fusie met Uden baat niet, nu hopen ze op de Tweede Kamer

24 oktober UDEN/LANDERD - Massaal protest in Landerd en een avond lang vergaderen, in Uden was het in een mum gepiept en zat er geen hond op de publieke tribune. Maar uiteindelijk zetten beide raden donderdagavond een historische stap op weg naar de nieuwe gemeente Maashorst.