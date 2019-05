Dodenherdenking Heesch: ‘Vertel het, herhaal het en laat het zien’

Gewonde soldaat

Het merendeel van zijn toespraak gaat over het verhaal van Heeschenaren Piet van de Kamp en Bertha van Lith uit de Tweede Wereldoorlog. Zij vingen bij de bevrijding een soldaat op, die bij de branden in de Hoogstraat in Heesch uit de geschutstoren was gevallen. De wethouder vindt het belangrijk dat deze verhalen aandacht krijgen. ,,Vertel het, herhaal het en laat het zien", was zijn boodschap aan de gemeenschap.

In de kerk zingt het koor la Pièce onder andere Let is Be van The Beatles. Ook speelt het ensemble van Fanfare Aurora en geeft pastor Annemie Bergsma een toespraak. Na de dienst in de kerk volgt een ceremonie op het kerkhof, waar leden van Scouting Heesch bloemen leggen op de graven van de omgekomen soldaten. In stille tocht gaat het gezelschap naar het monument aan de Hoogstraat. Daar is iedereen twee minuten stil. Elly van Kaathoven, Jara en Nynke van het Hooghuis Heesch en Ine van Kempen besluiten de bijeenkomst met een aantal gedichten.